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02.08.2017 11:09 Тульский школьник завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по биологии Вести-Тула





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Несмотря на масштабы интеллектуальной борьбы, школьник отстоял честь не только Тульской области, но и всей страны. Это, безусловно, важная победа для Егора, но не единственная. Юный туляк в свои неполные 18 - двукратный победитель Всероссийской олимпиады по биологии. В новом учебном году уже в качестве студента будет развивать свои способности на биологическом факультете МГУ.



«Читал много книг, общался со знакомыми, которые в прошлые годы участвовали в этой олимпиаде, активно занимался на национальных сборах, которые проводит биологический факультет МГУ», - поделился Егор секретом успеха. По его словам, «олимпиада дала много контактов биологов из разных стран».



Тульский школьник завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по биологии. Соревнования проходили в Великобритании, они собрали 260 учащихся из 67 стран мира. Проводится олимпиада уже в 28-й раз, в этом году Россию представляли четыре участника, среди которых туляк – Егор Алимпиев.Несмотря на масштабы интеллектуальной борьбы, школьник отстоял честь не только Тульской области, но и всей страны. Это, безусловно, важная победа для Егора, но не единственная. Юный туляк в свои неполные 18 - двукратный победитель Всероссийской олимпиады по биологии. В новом учебном году уже в качестве студента будет развивать свои способности на биологическом факультете МГУ.«Читал много книг, общался со знакомыми, которые в прошлые годы участвовали в этой олимпиаде, активно занимался на национальных сборах, которые проводит биологический факультет МГУ», - поделился Егор секретом успеха. По его словам, «олимпиада дала много контактов биологов из разных стран».





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