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НОВОСТИ | Общество



02.08.2017 10:57 Росгвардия и руководство Тулы заключили соглашение о совместной работе
Вести-Тула

Росгвардия и руководство Тулы заключили соглашение о совместной работе

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Росгвардия и руководство Тулы заключили трёхстороннее соглашение. Документ о сотрудничестве был подписан Главой администрации Евгением Авиловым, Главой Тулы Юрием Цкипури и начальником Управления Олегом Петриком. Документ предполагает совместную работу по целому ряду направлений.

«Мы благодарны за ту работу, которую ведёт сегодня Росгвардия, и готовы оказать всемерную поддержку во всех начинаниях», - сказал Глава администрации Тулы Евгений Авилов.

«На национальную гвардию Российской Федерации возложены очень серьезные задачи – благополучие жителей города, области и страны в целом. Спасибо за вашу работу», - заметил Глава Тулы Юрий Цкипури.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик рассказал, что «мы находимся на втором этапе, войска проходят формирование. Есть определенные изменения в штатном построении, в численности войсковой составляющей. Убежден, что подписанный договор окажет благоприятное влияние на качество несения службы, что улучшит безопасность жителей».
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