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02.08.2017 10:25 Первые обсуждения проекта «Тульская набережная» дали много вопросов София Гафарова





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Сам дом станет одним из объектов проекта «Тульская набережная», о котором на встрече рассказали жителям. И оповестили, что новое жилье их ждет на Серебровской к ноябрю. Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «там строится муниципальный дом. Есть и другие варианты, которые мы готовы рассматривать с жителями».



Кто-то просил учесть состояние квартир и выделить равноценное жилье, кто-то интересовался будущей судьбой родного дома. «Хотелось бы, чтобы при восстановлении сохранили часть интерьеров», - говорит Ангелина Балаева.



Реставрация с последующим сохранением зданий на Металлистов - одно из условий для будущих арендаторов и непосредственных участников проекта «Тульская набережная». 10 домов на исторической улице через аукцион будут переданы бизнесменам за 1 рубль на 49 лет. А вот что в них разместят, обсуждалось сегодня на первой встрече предпринимателей и властей.



«Мы сразу говорим, что не приветствуем там размещение офисных зданий, мы против этого», - сказал заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов.



Молодые предприниматели признались, что их пугают финансовые риски. Опытные просили давать равные возможности в участии в проекте. Спрашивали собравшиеся и о возможных преференциях, о принципе размещения, об условиях развития бизнеса в рамках проекта. Словом, первые обсуждения дали больше вопросов, чем предложений, что может внести коррективы в реализацию проекта, отметили власти.



«Мы бы хотели организовать кофейню», - говорит предприниматель Константин Усик.



Предприниматель Юлия Залашкова считает, что «это должна быть улица творчества, которого в городе очень не хватет».



Одни рассчитывают свои финансовые возможности и пекутся о развитии бизнеса, другие опасаются неравноценного переселения, третьи ратуют за сохранность исторического облика Тулы. Не допустить конфликт интересов и учесть все просьбы – задача как региональных, так и городских властей как минимум до осени. Уже нашумевший проект о Тульской набережной публично будет обсуждаться весь август.



Настоящий раритет XIX века - в этом доме и лепнина, и паркет, и даже печка. А сохранено это несколькими поколениями семьи Шейниных, проживших в доме №6 на Металлистов добрую сотню лет. Теперь это историческое здание признано ветхим и аварийным, и по закону его жильцы должны быть переселены.Сам дом станет одним из объектов проекта «Тульская набережная», о котором на встрече рассказали жителям. И оповестили, что новое жилье их ждет на Серебровской к ноябрю. Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «там строится муниципальный дом. Есть и другие варианты, которые мы готовы рассматривать с жителями».Кто-то просил учесть состояние квартир и выделить равноценное жилье, кто-то интересовался будущей судьбой родного дома. «Хотелось бы, чтобы при восстановлении сохранили часть интерьеров», - говорит Ангелина Балаева.Реставрация с последующим сохранением зданий на Металлистов - одно из условий для будущих арендаторов и непосредственных участников проекта «Тульская набережная». 10 домов на исторической улице через аукцион будут переданы бизнесменам за 1 рубль на 49 лет. А вот что в них разместят, обсуждалось сегодня на первой встрече предпринимателей и властей.«Мы сразу говорим, что не приветствуем там размещение офисных зданий, мы против этого», - сказал заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов.Молодые предприниматели признались, что их пугают финансовые риски. Опытные просили давать равные возможности в участии в проекте. Спрашивали собравшиеся и о возможных преференциях, о принципе размещения, об условиях развития бизнеса в рамках проекта. Словом, первые обсуждения дали больше вопросов, чем предложений, что может внести коррективы в реализацию проекта, отметили власти.«Мы бы хотели организовать кофейню», - говорит предприниматель Константин Усик.Предприниматель Юлия Залашкова считает, что «это должна быть улица творчества, которого в городе очень не хватет».Одни рассчитывают свои финансовые возможности и пекутся о развитии бизнеса, другие опасаются неравноценного переселения, третьи ратуют за сохранность исторического облика Тулы. Не допустить конфликт интересов и учесть все просьбы – задача как региональных, так и городских властей как минимум до осени. Уже нашумевший проект о Тульской набережной публично будет обсуждаться весь август.





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