Отцы и дети:
Отравление метанолом
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



02.08.2017 10:25 Первые обсуждения проекта «Тульская набережная» дали много вопросов
София Гафарова

Первые обсуждения проекта «Тульская набережная» дали много вопросов

| фото |
Настоящий раритет XIX века - в этом доме и лепнина, и паркет, и даже печка. А сохранено это несколькими поколениями семьи Шейниных, проживших в доме №6 на Металлистов добрую сотню лет. Теперь это историческое здание признано ветхим и аварийным, и по закону его жильцы должны быть переселены.

Сам дом станет одним из объектов проекта «Тульская набережная», о котором на встрече рассказали жителям. И оповестили, что новое жилье их ждет на Серебровской к ноябрю. Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «там строится муниципальный дом. Есть и другие варианты, которые мы готовы рассматривать с жителями».

Кто-то просил учесть состояние квартир и выделить равноценное жилье, кто-то интересовался будущей судьбой родного дома. «Хотелось бы, чтобы при восстановлении сохранили часть интерьеров», - говорит Ангелина Балаева.

Реставрация с последующим сохранением зданий на Металлистов - одно из условий для будущих арендаторов и непосредственных участников проекта «Тульская набережная». 10 домов на исторической улице через аукцион будут переданы бизнесменам за 1 рубль на 49 лет. А вот что в них разместят, обсуждалось сегодня на первой встрече предпринимателей и властей.

«Мы сразу говорим, что не приветствуем там размещение офисных зданий, мы против этого», - сказал заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов.

Молодые предприниматели признались, что их пугают финансовые риски. Опытные просили давать равные возможности в участии в проекте. Спрашивали собравшиеся и о возможных преференциях, о принципе размещения, об условиях развития бизнеса в рамках проекта. Словом, первые обсуждения дали больше вопросов, чем предложений, что может внести коррективы в реализацию проекта, отметили власти.

«Мы бы хотели организовать кофейню», - говорит предприниматель Константин Усик.

Предприниматель Юлия Залашкова считает, что «это должна быть улица творчества, которого в городе очень не хватет».

Одни рассчитывают свои финансовые возможности и пекутся о развитии бизнеса, другие опасаются неравноценного переселения, третьи ратуют за сохранность исторического облика Тулы. Не допустить конфликт интересов и учесть все просьбы – задача как региональных, так и городских властей как минимум до осени. Уже нашумевший проект о Тульской набережной публично будет обсуждаться весь август.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.