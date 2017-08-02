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02.08.2017 09:54 Тульские дороги оценил замруководителя Федерального дорожного агентства Виталий Моторин





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Осмотр проблемных дорог региона и контроль за качеством ремонтных работ - вот цель этой рабочей поездки одного из главных в стране специалистов дорожной сферы. Тульская область - один из 36 регионов России, где начиная с этого года реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Об этом шла речь на отдельно стоящем в графике совещании. Как сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов, «я удовлетворён ходом увиденного на объектах тульской агломерации. Дороги довольно неплохого качества, находятся в хорошем состоянии, но нормативным требованиям огни отвечают на 70% - есть, куда стремиться».



107 объектов - именно столько в текущем году отремонтируют в нашем регионе по этой программе. В числе прочих - две главные улицы Тулы. 60 тысяч квадратных метров асфальта на Красноармейском проспекте уже уложены, работы здесь завершены, асфальтирование проспекта Ленина закончат к 6 августа.



В Тульской области 38 дорог с высокой концентрацией ДТП - им программа, а значит и ее куратор, уделяют особо внимание. Уменьшить число таких мест до 17 - задача на ближайший год.



Реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года. Руководители Тульской области уже заявили, что намерены принимать в ней участие и в дальнейшем.



Четыре с половиной километра ухабов, щебенки и грунта - так сегодня выглядит дорога к деревне Островки, что в Веневском районе. Именно она связывает, а по правде сказать, разделяет полтысячи жителей этого населенного пункта с окружающим миром. С таким ее состоянием, впрочем, будет покончено уже в сентябре. Это подрядчики пообещали заместителю руководителя Федерального дорожного агентства Игорю Астахову.Осмотр проблемных дорог региона и контроль за качеством ремонтных работ - вот цель этой рабочей поездки одного из главных в стране специалистов дорожной сферы. Тульская область - один из 36 регионов России, где начиная с этого года реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Об этом шла речь на отдельно стоящем в графике совещании. Как сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов, «я удовлетворён ходом увиденного на объектах тульской агломерации. Дороги довольно неплохого качества, находятся в хорошем состоянии, но нормативным требованиям огни отвечают на 70% - есть, куда стремиться».107 объектов - именно столько в текущем году отремонтируют в нашем регионе по этой программе. В числе прочих - две главные улицы Тулы. 60 тысяч квадратных метров асфальта на Красноармейском проспекте уже уложены, работы здесь завершены, асфальтирование проспекта Ленина закончат к 6 августа.В Тульской области 38 дорог с высокой концентрацией ДТП - им программа, а значит и ее куратор, уделяют особо внимание. Уменьшить число таких мест до 17 - задача на ближайший год.Реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года. Руководители Тульской области уже заявили, что намерены принимать в ней участие и в дальнейшем.







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