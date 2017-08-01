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01.08.2017 18:47 ОНФ предлагает оценить качество работы тульских поликлиник и школ Вести-Тула





| фото | narocenka.ru. ОНФ запустил новый проект «Народная оценка качества» для организации диалога между властью и населением, который, как они уверяют, должен помочь исправить все недочёты в социально-значимых учреждениях.



Сегодня информационные листовки активисты раздавали у Щёкинской районной больницы. Как рассказал эксперт ОНФ Роман Викторов, «пока сайт работает в демонстрационном режиме и отзыв можно оставить не на все объекты, поэтому активисты выходят на места и проводят опрос людей, выходящих из поликлиник. Результат – формирование карты с категориями: красный, жёлтый, зелёный. Задача областного министерства здравоохранения – реагировать на проблемные точки».



Активисты уже посетили Узловскую, Суворовскую, Плехановскую, Куркинскую районные больницы и некоторые школы, детские сады. Сегодня они также проверили, как в поликлиническом отделении соблюдаются обязательные требования по обратной связи с населением - это и анкеты и телефон главврача.



Также они попробовали записаться к разным специалистам через терминал. Он исправно работает, места на ближайшие дни есть, но опрос, по которому заполнялись анкеты для сайта, дал совершенно противоречивые результаты. В основном, жалобы были на путаницу живой и электронной очередей.



Свою оценку качеству работы поликлиник и образовательных учреждений теперь могут дать все желающие на сайте. ОНФ запустил новый проект «Народная оценка качества» для организации диалога между властью и населением, который, как они уверяют, должен помочь исправить все недочёты в социально-значимых учреждениях.Сегодня информационные листовки активисты раздавали у Щёкинской районной больницы. Как рассказал эксперт ОНФ Роман Викторов, «пока сайт работает в демонстрационном режиме и отзыв можно оставить не на все объекты, поэтому активисты выходят на места и проводят опрос людей, выходящих из поликлиник. Результат – формирование карты с категориями: красный, жёлтый, зелёный. Задача областного министерства здравоохранения – реагировать на проблемные точки».Активисты уже посетили Узловскую, Суворовскую, Плехановскую, Куркинскую районные больницы и некоторые школы, детские сады. Сегодня они также проверили, как в поликлиническом отделении соблюдаются обязательные требования по обратной связи с населением - это и анкеты и телефон главврача.Также они попробовали записаться к разным специалистам через терминал. Он исправно работает, места на ближайшие дни есть, но опрос, по которому заполнялись анкеты для сайта, дал совершенно противоречивые результаты. В основном, жалобы были на путаницу живой и электронной очередей.





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