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01.08.2017 18:10 Деревья на проспекте Ленина в Туле освободили из асфальтового плена Вести-Тула





| фото | несколько деревьев оказались закатаны асфальтом. Такому усердию дорожников сильно удивились туляки.



Сегодня наша съемочная группа стала свидетелем уже другой картины - рабочие взялись освобождать деревья из битумного плена. Теперь влага к корням поступать всё-таки будет, но зачем изначально было тратить асфальт и портить кору на деревьях?



В выпусках 31 июля 2017 года мы рассказали о том, что на проспекте Ленина в Туле при обустройстве парковочных карманов в районе пересечения с улицей Первомайской. Такому усердию дорожников сильно удивились туляки.Сегодня наша съемочная группа стала свидетелем уже другой картины - рабочие взялись освобождать деревья из битумного плена. Теперь влага к корням поступать всё-таки будет, но зачем изначально было тратить асфальт и портить кору на деревьях?

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