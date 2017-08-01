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01.08.2017 17:59 Тульского фермера оштрафовали за небезопасный ячмень Вести-Тула





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Более того, этот же фермер посеял более 200 тонн семян гороха, не проверенных на сортовые и посевные качества, а это нарушение федерального закона. Фермер должен выплатить штраф в размере 21400 рублей. 40 тысяч рублей заплатит другой предприниматель в Чернском районе. У него в кафе сотрудники Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства.



Почти 500 тонн неизвестного ячменя обнаружили сотрудники Россельхознадзора при проверке одного из фермерских хозяйств Тульского региона. Как выяснилось, торговал фермер зерном с документами, в которых не указывался год урожая, назначение ячменя. Не смогли в хозяйстве предоставить и декларацию о безопасности.Более того, этот же фермер посеял более 200 тонн семян гороха, не проверенных на сортовые и посевные качества, а это нарушение федерального закона. Фермер должен выплатить штраф в размере 21400 рублей. 40 тысяч рублей заплатит другой предприниматель в Чернском районе. У него в кафе сотрудники Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства.

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