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01.08.2017 17:22 Тульские предприниматели высказали свои опасения по поводу проекта «Тульская набережная» Вести-Тула





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Свое первое слово уже сказали предприниматели - непосредственные участники будущего проекта. Акцент был сделан на улицу Металлистов, здания которой через аукцион будут переданы бизнесменам за 1 рубль на 49 лет. К тому же на плечи арендатора лягут заботы по реставрации архитектурных объектов. Предпринимателей, особенно молодых, пугают финансовые риски. Спрашивали собравшиеся и о возможных преференциях, о принципе размещения, об условиях развития бизнеса в рамках проекта.



Сегодня начались первые обсуждения масштабного проекта «Тульская набережная», который был инициирован губернатором области, чтобы благоустроить набережную Упы и исторический центр города. Уже состоялась презентация, мнения и предложения теперь ждут от туляков.Свое первое слово уже сказали предприниматели - непосредственные участники будущего проекта. Акцент был сделан на улицу Металлистов, здания которой через аукцион будут переданы бизнесменам за 1 рубль на 49 лет. К тому же на плечи арендатора лягут заботы по реставрации архитектурных объектов. Предпринимателей, особенно молодых, пугают финансовые риски. Спрашивали собравшиеся и о возможных преференциях, о принципе размещения, об условиях развития бизнеса в рамках проекта.







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