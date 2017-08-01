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01.08.2017 16:43 Пять НКО Тульской области выиграли президентские гранты Вести-Тула





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От нашего региона всего было подано 27 заявок на финансирование различных проектов. В итоге эксперты оценили лишь пять из них. Так, более 4,5 миллионов рублей получит организация «Экогород Новый Мир» на проект лабиринт «Лес межнационального единства».



Ещё одна программа оценена более чем в 2 миллиона. Она направлена на применение современных подходов и технологий при работе с детьми с особенностями развития.



Сегодня стали известны итоги первого в 2017 году конкурса президентских грантов. В перечень победителей вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 2,2 млрд. рублей. Среди победителей есть и НКО из Тульской области.От нашего региона всего было подано 27 заявок на финансирование различных проектов. В итоге эксперты оценили лишь пять из них. Так, более 4,5 миллионов рублей получит организация «Экогород Новый Мир» на проект лабиринт «Лес межнационального единства».Ещё одна программа оценена более чем в 2 миллиона. Она направлена на применение современных подходов и технологий при работе с детьми с особенностями развития.

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