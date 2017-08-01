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НОВОСТИ | Общество



01.08.2017 16:15 Большинство тульских управляющих компаний попали в жёлтый сектор
Вести-Тула

Бирюлин: Компании из жёлтого сектора могут обслуживать дома хорошо

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Сегодня Государственная жилищная инспекция Тульской области представила новый рейтинг. В нём 138 организаций. Большая часть - посередине, в жёлтом секторе. На этот раз жилищные инспекторы объехали районы области и собрали отзывы жителей, поэтому многие управляющие компании съехали в рейтинге вниз.

Впервые в рейтинге указаны организации, чью хозяйственную деятельность проверяют правоохранительные органы. Таковых семь. Шесть управляющих компаний находятся в стадии банкротства, при этом еще имеют дома в управлении. В зеленом секторе - 23 компании.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «это не значит, что управляющие компании, которые попали в зелёный сектор, являются безусловными отличниками и к ним не может быть никаких вопросов и претензий. Компании в зелёном секторе показали себя хорошо, и собственники могут вступать с ними в диалог и выстраивать свои отношения. Компании, попавшие в жёлтый сектор, середнячки, но это не значит, что они не могут обслуживать дома хорошо».
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