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01.08.2017 16:45 Тульский регион вошел в ТОП-10 самых активных участников Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2017» Вести-Тула





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По последней оценке, средний возраст участников - 64 года, причём 83% составляют женщины. Самой старшей участнице 85 лет, это Андреева Тамара Сергеевна из Московской области.



Конкурс продлится до 9 октября 2017 года включительно. Желающим принять участие необходимо подать заявку на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, и представить свое эссе с фотографией по следующим номинациям:

• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

• Мои интернет-достижения;

• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;

• Интернет-краевед;

• Интернет-путешественник.



Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.



Ежегодный Всероссийский конкурс для людей старшего поколения «Спасибо интернету-2017» стартовал в апреле этого года. В Конкурсе участвуют жители РФ - представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.



Конкурс организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ, и проводится с целью популяризация обучения работе в сети интернет в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале www.azbukainterneta.ru.



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Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.



Второй конкурс, «Спасибо интернету 2016», проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.



Продолжается приём работ на Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2017». Количество поданных на Конкурс работ растет с каждым днем. В настоящее время творческие эссе представлены от 458 жителей из 48 регионов. Тульский регион вошел в число самых активных участников Конкурса, заняв 7-ю строчку в рейтинге ТОП-10. В тройке лидеров на сегодня числятся Оренбургская и Воронежская области, а также Красноярский край.По последней оценке, средний возраст участников - 64 года, причём 83% составляют женщины. Самой старшей участнице 85 лет, это Андреева Тамара Сергеевна из Московской области.Конкурс продлится до 9 октября 2017 года включительно. Желающим принять участие необходимо подать заявку на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, и представить свое эссе с фотографией по следующим номинациям:• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;• Мои интернет-достижения;• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;• Интернет-краевед;• Интернет-путешественник.Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.Ежегодный Всероссийский конкурс для людей старшего поколения «Спасибо интернету-2017» стартовал в апреле этого года. В Конкурсе участвуют жители РФ - представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.Конкурс организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ, и проводится с целью популяризация обучения работе в сети интернет в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале* * *Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.Второй конкурс, «Спасибо интернету 2016», проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

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