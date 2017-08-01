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НОВОСТИ | Общество



01.08.2017 12:18 В Тульской дивизии ВДВ открыта экспозиция «Никто кроме нас»
Вести-Тула

В Тульской дивизии ВДВ открыта экспозиция «Никто кроме нас»

| фото |
Автоматы, парашюты и береты – вот основной набор любого десантника. В Тульской 106-й воздушной дивизии теперь любой желающий может увидеть это и не только в экспозиции нового музея с громким названием «Никто кроме нас».

На открытой выставке представлены экспонаты и личные вещи погибших защитников Отечества, образцы вооружения и детали обмундирования, найденные на полях сражений. Практически все предметы были созданы и восстановлены совместно с ветеранскими организациями, военнослужащими ВДВ и при поддержке сотрудников музея-заповедника «Куликово поле». Большинство экспонатов воссоздавали буквально по крупицам.

«Наконец-то появился музей нашей дивизии как части прославленных Воздушно-десантных войск. Мы этому рады, - говорит председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. – Тульские десантники всегда отличались высоким профессионализмом».
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