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НОВОСТИ | Общество



01.08.2017 11:58 Треть тульских учебных заведений прошла приёмку
София Гафарова

Львиная доля школ и детских садов все же еще в стадии подготовки

| фото |
«Мир детства» этим летом начал преображаться и стал комфортнее, внося больше позитива в название и самого тульского центра развития ребенка. Долгое время здесь не могли решить вопрос с оконными блоками.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Центра развития ребенка №5 Людмила Волкова рассказала, что «детский сад функционирует более 30 лет, а окна были еще с тех времён. Для того, чтобы детям было тепло и комфортно, нужно было заменить окна». Ушло на это пару недель и порядка 700 тысяч рублей. Правда, заменили частично, надеясь, что работа продолжится и в следующем году. Ещё здесь отремонтировали туалетные комнаты для малышей. Плюс закупили канцтовары, игрушки и современное интерактивное оборудование для занятий. Уложились в 3 миллиона казённых рублей.

В бывшей 28 тульской школе затраты помасштабнее. В приоритете оказались работы по предписаниям контролирующих служб. Самым важным здесь считают установку нового ограждения вокруг школы. По словам директора Центра образования №31 города Тулы Сергей Дронова, «на ремонт всех учреждений Центра образования потрачено около 10 миллионов рублей. Родительских средств мы не привлекаем, обходимся своими силами – на каникулах ремонтировать выходит техперсонал».

Большинство школ и детских садов готовы к приемке на 90 процентов. Что касается обеспеченности учебниками, то на сегодня во всех районах они закуплены. На это было выделено 190 миллионов рублей. Если говорить о рабочих тетрадях, которые зачастую покупают родители, то в министерстве пояснили так. «Если педсовет школы принимает решение, что эти тетради входят в состав учебно-методического комплекта, то школа обязана закупить их каждому ребенку за счет средств учебных расходов», - рассказала заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Так что, если рабочие тетради не входят в образовательный комплект или являются дополнительным пособием, то ими обеспечивать будут родители. Приемка образовательных учреждений продлится до 15 августа, когда и станет известно, насколько школы и детские сады готовы принять детей в новом учебном году.
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