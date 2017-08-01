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01.08.2017 11:17 В Туле двое полицейских осуждены за хищение топлива Вести-Тула





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Всего обвиняемыми было похищено 34,5 тонны бензина и 2,5 тонны дизельного топлива на общую сумму более 1 млн. рублей. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. И вот сегодня приговором Центрального районного суда г. Тулы им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.



В Туле двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие с января по ноябрь прошлого года, осужденные, используя свое служебное положение, неоднократно похищали бензин и дизельное топливо, предназначенные для заправки автотранспортных средств УМВД России по городу Туле.Всего обвиняемыми было похищено 34,5 тонны бензина и 2,5 тонны дизельного топлива на общую сумму более 1 млн. рублей. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. И вот сегодня приговором Центрального районного суда г. Тулы им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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