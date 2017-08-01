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01.08.2017 10:26 Причиной трагедии в Донском могла стать ревность Алексей Ерёмин





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Здесь оборвались жизни 68-летней Александры и её 30-летней дочери Марии. Также в доме нашли тело 43-летнего местного жителя Ивана. Как рассказала и.о. старшего помощника СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, "43-летний местный житель пришел в дом, где проживали женщины, и совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Женщины скончались, после чего мужчина застрелился сам".



В ту роковую ночь выстрелов в доме не слышали даже соседи. В этом доме предполагаемый убийца Иван был частым гостем - помогал по хозяйству. Он состоял в тесных отношениях с дочерью погибшей - ревность называют одной из возможных причин трагедии.



Как говорят соседи, мужчина часто злоупотреблял спиртным и был очень вспыльчивым. И всё-таки основной мотив преступления, похоже, так и останется неизвестным.



Микрорайон Шахтёрский, улица Свердлова, город Донской. Именно в этом доме и прогремели три смертельных выстрела.Здесь оборвались жизни 68-летней Александры и её 30-летней дочери Марии. Также в доме нашли тело 43-летнего местного жителя Ивана. Как рассказала и.о. старшего помощника СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, "43-летний местный житель пришел в дом, где проживали женщины, и совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Женщины скончались, после чего мужчина застрелился сам".В ту роковую ночь выстрелов в доме не слышали даже соседи. В этом доме предполагаемый убийца Иван был частым гостем - помогал по хозяйству. Он состоял в тесных отношениях с дочерью погибшей - ревность называют одной из возможных причин трагедии.Как говорят соседи, мужчина часто злоупотреблял спиртным и был очень вспыльчивым. И всё-таки основной мотив преступления, похоже, так и останется неизвестным.







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