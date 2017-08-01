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01.08.2017 09:48 Авария в Большой Туле оставила около 750 человек без газа Виталий Моторин





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Сюрприз, говорит жительница села Любовь Петровна Буевич, неприятный - в селах от газа работают не только плиты, но и водонагреватели и отопление. Авария на газопроводе произошла в нескольких километрах от дома женщины, за лесополосой, на магистральном газопроводе диаметром 110 миллиметров. Судя по обгоревшей траве, ночью здесь полыхал огонь.



Восстановительные работы специалисты Облгаза начали рано утром 31 июля. На самой трубе видимых повреждений нет, утечка произошла в примыкании двух отрезков друг к другу. То, что место поломки на поверхности, а не под землей, существенно упрощает задачу.



Впрочем, основная работа, говорят газовики, должна быть проделана не здесь, а уже после, с абонентами.



О причинах аварии официально газовые службы пока заявлений не делают, а вот прогнозы по восстановительным работам есть и они благоприятные. Завершить их должны к концу дня.



Восемь деревень, 373 дома в них, а это около 750 человек - именно столько остались сегодня ночью без газоснабжения в большой Туле. Кто-то из местных жителей вспоминает, что видел ночью пожарные расчеты, сразу и не сообразив, что происходит. Авария случилась около десяти часов вечера, и большинство отсутствие газа заметили лишь утром.Сюрприз, говорит жительница села Любовь Петровна Буевич, неприятный - в селах от газа работают не только плиты, но и водонагреватели и отопление. Авария на газопроводе произошла в нескольких километрах от дома женщины, за лесополосой, на магистральном газопроводе диаметром 110 миллиметров. Судя по обгоревшей траве, ночью здесь полыхал огонь.Восстановительные работы специалисты Облгаза начали рано утром 31 июля. На самой трубе видимых повреждений нет, утечка произошла в примыкании двух отрезков друг к другу. То, что место поломки на поверхности, а не под землей, существенно упрощает задачу.Впрочем, основная работа, говорят газовики, должна быть проделана не здесь, а уже после, с абонентами.О причинах аварии официально газовые службы пока заявлений не делают, а вот прогнозы по восстановительным работам есть и они благоприятные. Завершить их должны к концу дня.







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