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|31.07.2017 18:32 На проспекте Ленина в Туле дорожники заасфальтировали деревья
|Вести-Тула
Работы по ремонту дорог в Туле ведутся на улицах: 1 и 2 Волоховский проезд, 9 Мая, Полюсная, Машинистов, Громова и проспект Ленина. Всего за прошедшую неделю было отремонтировано около 35 тысяч квадратных метров дорог. Помимо аварийно-строительного ремонта дорог, на ряде улиц идет устройство щебеночных покрытий, реконструкция тротуаров и светофорных объектов.
Однако без недоразумений не обошлось. Работники дорожных служб переусердствовали с ремонтом участка дороги на проспекте Ленина. Недалеко от остановки «Первомайская» ремонтники заасфальтировали несколько деревьев.
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