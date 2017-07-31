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|31.07.2017 17:44 Тульские авиамоделисты стали лучшими на этапе Кубка России
|Вести-Тула
Спортсмены Тульской области стали победителями одного из этапов Кубка России по авиамодельному спорту в классе «воздушный бой», он прошел в городе Россошь. За призовой пьедестал сражались 19 экипажей из Москвы, Воронежа, Ростова, Самары, Белгорода, Ставропольского края.
В результате упорной борьбы команда под руководством Юрия Моисеева, председателя Федерации авиамодельного спорта Тульской области, завоевала золото, оставив позади две команды из Москвы. Отличились Александр Шалаев, Кирилл Самойлов, Владимир Емельяненко и Алексей Скворцов.
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