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НОВОСТИ | Общество



31.07.2017 17:03 Семья туляков освоила изготовление эксклюзивных значков
Алексей Еремин, Татьяна Голубова

Семья туляков освоила изготовление эксклюзивных значков

| фото |
Этот синий кит - своего рода талисман творческого семейства Британовых. С него все начиналось: Артем сделал деревянный значок для любимой и понеслось. Сначала на любительском уровне пробовали вырезать изделия из дерева для себя, теперь реализуют их на главных сувенирных прилавках города. И практически не имеют конкурентов.

Дерево достаточно легко принимает любую форму, но требует ювелирной точности в работе. Иначе не создать узнаваемых супер- и интернетгероев, персонажей популярных фильмов и комиксов. В семейной мастерской готовы выполнить любой образ. С особым энтузиазмом делают те, что предлагают заказчики с фантазией.

«Что-то продается, что-то долго лежит. Заказывают животных – кошечки, собачки. Сейчас в моде хипстеры», - рассказала Валерия Британова.

У маленького Миши сегодня вообще праздник, можно потрогать и даже примерить на себя любую поделку. К родительским изделиям проявляет интерес, растет мастером на все руки. Оно и не мудрено - учиться есть у кого.
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