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|31.07.2017 16:35 Китайская корпорация может построить в Тульской области жильё экономкласса
|Вести-Тула
Китайская корпорация «Poly Group», возможно, построит в Тульской области жилье экономкласса. Сегодня представители компании и правительства области встретились, чтобы наметить конкретные очертания проекта.
Диалог с компанией начался в апреле. Она планирует принять участие в строительстве федеральной трассы между Тулой и Новомосковском и высокоскоростной магистрали от Москвы до Сочи. Соглашение об этом было подписано на форуме в Санкт-Петербурге. Строительство недорогого жилья - приоритет для нашего региона. Где и на каких условиях будет строить «Poly Group», пока не определено. Впереди - переговоры, делегация из Китая будет работать в области ближайшие несколько дней.
По словам министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, «в результате нескольких дней плотной работы и взаимодействия с различными органами власти и представителями бизнеса, надеюсь, мы получим те проекты соглашений, которые в октябре планируем согласовать и подписать».
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