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НОВОСТИ | Общество



31.07.2017 12:00 Флаг Тульской области туляки водрузили на самой высокой точке Урала
Виталий Моторин

Флаг Тульской области туляки водрузили на самой высокой точке Урала

| фото |
Примерно на 1000 километров севернее Екатеринбурга, на заснеженных склонах приполярного Урала, в местах, где трудно не стать немного поэтом, один из жителей Тульской области и сочинил это стихотворение. Сложный и опасный поход каждый из пятнадцати его участников посвятил кому-то из родных и близких, но была у них и другая одна большая и общая цель. «Это гордость и за себя, и за город», - говорит Ольга Егорова.

48 километров пешком по скалистой и пересеченной местности, 120 на байдарках по горным рекам. Но самое удивительное вовсе не это. Преодолевая скалы, пить воду прямо из ручьев, по колено утопать в снегу и ночевать в палатках, чтобы подняться с родным флагом на 1895 метров над уровнем моря, решили вовсе не профессиональные альпинисты, а тульские архитекторы.

«Мы понимали, что будет сложно, - рассказал Владимир Доценко. - Перепады температуры были северные, ночью доходило до нуля, изо рта шел пар».

О каждом подъеме после привала теперь они вспоминают как о маленькой победе над самими собой, впрочем, то, что они видели вокруг, сил, говорят, прибавляло. По словам Романа Жарова, «забываешь о том, что у тебя болят ноги, промокли ботинки, что на вершине отрицательная температура. Когда поднимаешься на вершину, то вообще ничего не чувствуешь».

На память об этом походе в их офисе появились бутыли с уральским мхом. Они же, не давая этим ребятам забыть о том, что такое природа России, вселяют надежду на то, что скоро флаг Тульской области появится на какой-нибудь другой вершине.
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