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НОВОСТИ | Общество



31.07.2017 11:33 Туляки сами решат, как будут ходить маршрутки
Вести-Тула

Туляки сами решат, как будут ходить маршрутки

| фото |
Жителям Большой Тулы предстоит поставить точку в вопросе о графике движения коммерческого транспорта. С таким предложением к перевозчикам обратился глава администрации города Евгений Авилов. Туляки в ходе общественного обсуждения решат, как именно они будут дожидаться транспорт на остановках: по интервалам или по временному расписанию.

«Мы полагаемся на мнение туляков. Давайте соберемся на базе Общественной палаты с жителями и услышим их», - предложил Авилов.

Евгений Авилов также призвал коммерческих перевозчиков подключиться к системе ЦДС (Центральной диспетчерской службы), чтобы находиться и работать в режиме онлайн. И отметил, что если бы все маршрутки в городе были подключены к системе ГЛОНАСС, то можно было бы установить и электронные табло, сообщающие о прибытии транспорта.

Как рассказал Евгений Авилов «Ульяновск, Кострома, наш Новомосковск, Липецк, Орёл, Москва, Воронеж – там жители выходят на остановку и смотрят на электронное табло. У человека есть понимание, что если пробка, то он может сесть на другой маршрут, который придёт раньше, и уехать. Именно для этого мы хотим, чтобы маршрутки ездили по расписанию и останавливались на всех остановках».
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