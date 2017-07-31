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31.07.2017 11:33 Туляки сами решат, как будут ходить маршрутки Вести-Тула





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«Мы полагаемся на мнение туляков. Давайте соберемся на базе Общественной палаты с жителями и услышим их», - предложил Авилов.



Евгений Авилов также призвал коммерческих перевозчиков подключиться к системе ЦДС (Центральной диспетчерской службы), чтобы находиться и работать в режиме онлайн. И отметил, что если бы все маршрутки в городе были подключены к системе ГЛОНАСС, то можно было бы установить и электронные табло, сообщающие о прибытии транспорта.



Как рассказал Евгений Авилов «Ульяновск, Кострома, наш Новомосковск, Липецк, Орёл, Москва, Воронеж – там жители выходят на остановку и смотрят на электронное табло. У человека есть понимание, что если пробка, то он может сесть на другой маршрут, который придёт раньше, и уехать. Именно для этого мы хотим, чтобы маршрутки ездили по расписанию и останавливались на всех остановках».



Жителям Большой Тулы предстоит поставить точку в вопросе о графике движения коммерческого транспорта. С таким предложением к перевозчикам обратился глава администрации города Евгений Авилов. Туляки в ходе общественного обсуждения решат, как именно они будут дожидаться транспорт на остановках: по интервалам или по временному расписанию.«Мы полагаемся на мнение туляков. Давайте соберемся на базе Общественной палаты с жителями и услышим их», - предложил Авилов.Евгений Авилов также призвал коммерческих перевозчиков подключиться к системе ЦДС (Центральной диспетчерской службы), чтобы находиться и работать в режиме онлайн. И отметил, что если бы все маршрутки в городе были подключены к системе ГЛОНАСС, то можно было бы установить и электронные табло, сообщающие о прибытии транспорта.Как рассказал Евгений Авилов «Ульяновск, Кострома, наш Новомосковск, Липецк, Орёл, Москва, Воронеж – там жители выходят на остановку и смотрят на электронное табло. У человека есть понимание, что если пробка, то он может сесть на другой маршрут, который придёт раньше, и уехать. Именно для этого мы хотим, чтобы маршрутки ездили по расписанию и останавливались на всех остановках».





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