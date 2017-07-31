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31.07.2017 11:15 Губернатор Тульской области и президент РЖД наградили железнодорожников Вести-Тула





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150 лет назад был запущен первый паровоз между Москвой и Тулой. Об этом и других фактах из истории железных дорог рассказывает фотовыставка. Она является совместным проектом РЖД и информационного агентства ТАСС. Экспозиция расположена в фойе Московского вокзала и доступна всем желающим. Накануне Дня железнодорожника некоторые сотрудники, рабочий стаж которых 30 и более лет, получили памятные значки и благодарности.



По словам Олега Белозёрова, «очень много вопросов, которые исторически не решались, были решены в последнее время. Спасибо большое Алексею Геннадьевичу за конструктивный подход. Это не только железная дорога, это не только передвижение пассажиров, а очень важно взаимодействие в сфере здравоохранения, социальной сфере».



Как заметил Алексей Дюмин, «руководством компании было принято решение о передаче на безвозмездной основе социально значимых объектов – дома культуры, стадиона, детских садов. РЖД уделяет комплексное внимание безопасности своей инфраструктуры. Мы надеемся, что наши вокзалы до начала 2018 года будут дооснащены необходимыми средствами технической безопасности. Это особо важно в период проведения Чемпионата мира 2018 года».



В завершение рабочей поездки президент РЖД и глава нашего региона Алексей Дюмин в ходе неформальной прогулки по Тульскому кремлю обсудили планы по празднованию его 500-летия. Губернатор проводил коллегу в недавно открывшиеся экспозиции атриума, повествующие об истории кремля и военных хрониках оружейной столицы. Также Алексей Дюмин рассказал о масштабных планах по преображению исторического центра Города-героя.



Тульский пряник теперь будут продавать на рейсах Российских железных дорог. Об этом стало известно 28 июля во время визита в Тулу президента РЖД Олега Белозёрова. Он встретился с губернатором Алексеем Дюминым.150 лет назад был запущен первый паровоз между Москвой и Тулой. Об этом и других фактах из истории железных дорог рассказывает фотовыставка. Она является совместным проектом РЖД и информационного агентства ТАСС. Экспозиция расположена в фойе Московского вокзала и доступна всем желающим. Накануне Дня железнодорожника некоторые сотрудники, рабочий стаж которых 30 и более лет, получили памятные значки и благодарности.По словам Олега Белозёрова, «очень много вопросов, которые исторически не решались, были решены в последнее время. Спасибо большое Алексею Геннадьевичу за конструктивный подход. Это не только железная дорога, это не только передвижение пассажиров, а очень важно взаимодействие в сфере здравоохранения, социальной сфере».Как заметил Алексей Дюмин, «руководством компании было принято решение о передаче на безвозмездной основе социально значимых объектов – дома культуры, стадиона, детских садов. РЖД уделяет комплексное внимание безопасности своей инфраструктуры. Мы надеемся, что наши вокзалы до начала 2018 года будут дооснащены необходимыми средствами технической безопасности. Это особо важно в период проведения Чемпионата мира 2018 года».В завершение рабочей поездки президент РЖД и глава нашего региона Алексей Дюмин в ходе неформальной прогулки по Тульскому кремлю обсудили планы по празднованию его 500-летия. Губернатор проводил коллегу в недавно открывшиеся экспозиции атриума, повествующие об истории кремля и военных хрониках оружейной столицы. Также Алексей Дюмин рассказал о масштабных планах по преображению исторического центра Города-героя.







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