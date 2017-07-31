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НОВОСТИ | Общество



31.07.2017 09:12 Тульские зрители Интерактивного ТВ от «Ростелекома» предпочитают самостоятельно управлять просмотром
Вести-Тула

Тульские зрители Интерактивного ТВ предпочитают самостоятельно управлять просмотром

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Популярность сервиса «Управление просмотром» услуги «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» набирает обороты: за полтора года количество абонентов, управляющих просмотром, выросло на треть и ко второму полугодию приблизилось к 60% от общего числа подписчиков.

«Управление просмотром» позволяет пересмотреть любую передачу, вышедшую в эфир за последние трое суток, запланировать автоматическое переключение на нужную программу, поставить эфир на паузу и многое другое.

Юлия Оболенская, юбилейный 80-тысячный пользователь Интерактивного телевидения в Тульской области:
«Мы подключили умное телевидение в мае, и уже не представляем, как раньше обходились без функции управления просмотром. Мы быстро привыкли самостоятельно выбирать, что и когда смотреть, ставить передачи на паузу и, главное, перематывать рекламу. Это очень удобно – начать просмотр на кухне, прерваться, и в свободное время продолжить с того же места на другом телевизоре, например, в спальне. Ещё, конечно, радуют качество изображения и множество HD-каналов».

Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:
«Цифровое интерактивное телевидение завоевывает всё большие симпатии у жителей Тульской области. Тому причиной и качественный контент, и большой выбор телеканалов, и разнообразие современных сервисов, обеспечивающих зрителям максимальный комфорт. Кроме того, клиенты высоко оценили наше круглосуточное техническое сопровождение».

Функцию «Управление просмотром» легко подключить самостоятельно через меню ТВ-приставки или в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома».
Более подробную информацию об услуге можно получить по единому номеру сервисной поддержки клиентов 8-800-450-0-150 (или 150 со стационарного телефона), на сайте компании www.rt.ru, а также в центрах продаж «Ростелекома».
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