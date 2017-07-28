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28.07.2017 18:53 Метеоролог: Комфортная температура в Тульской области установится 2 августа Вести-Тула





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По её словам, «в субботу 29 июля ожидается самая тёплая погода – 30-35 градусов. Местами дожди, грозы. Сейчас погоду нашего региона определяет циклон. 1 августа он покинет нашу территорию, а его место займёт антициклон. Температура понизится до 22-25 градусов, ветер изменится на западный. Мы будем находиться в гребне антициклона, поэтому 2-4 августа установится вполне комфортная летняя погода с температурой 22-25 градусов».



Лето, по которому мы все так соскучились, планирует задержаться в нашем регионе. Какой погоды ждать нам от матушки-природы в грядущие выходные и на следующей неделе, рассказала метеоролог Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нина Тихонова.По её словам, «в субботу 29 июля ожидается самая тёплая погода – 30-35 градусов. Местами дожди, грозы. Сейчас погоду нашего региона определяет циклон. 1 августа он покинет нашу территорию, а его место займёт антициклон. Температура понизится до 22-25 градусов, ветер изменится на западный. Мы будем находиться в гребне антициклона, поэтому 2-4 августа установится вполне комфортная летняя погода с температурой 22-25 градусов».







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