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28.07.2017 18:38 Директор новомосковского училища отправил спортсменов на сборы только на бумаге Вести-Тула





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По словам и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светланы Фоминой, «по версии следствия, в 2015-2016 годах директор государственного профессионального училища олимпийского резерва осуществил приёмку и оплату услуг по командированию сборной команды по велоспорту для участия в учебно-тренировочных сборах. Фактически спортсмены участия в данных сборах не принимали. Причинен ущерб свыше 2 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения».



Бывшего директора училища олимпийского резерва подозревают в растрате. Новомосковские следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который, по версии следствия, заплатил подрядчикам более 2 миллионов рублей за услуги, которые те фактически не оказали.По словам и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светланы Фоминой, «по версии следствия, в 2015-2016 годах директор государственного профессионального училища олимпийского резерва осуществил приёмку и оплату услуг по командированию сборной команды по велоспорту для участия в учебно-тренировочных сборах. Фактически спортсмены участия в данных сборах не принимали. Причинен ущерб свыше 2 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения».







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