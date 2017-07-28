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28.07.2017 18:18 На «Октаве» хотят открыть квартал для горожан и туристов Вести-Тула





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В его разработке принимали участие компании «Ценципер» и «Orchestra», в частности Екатерина Гольдберг, французский архитектор-урбанист Эдуард Моро, Арсений Бродач, а также московские и тульские эксперты. Ожидается, что совместный социокультурный проект Ростеха, Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова окажет значительное влияние на развитие всего города, активирует малый бизнес и повысит туристический потенциал Тулы.



Реализация проекта будет проходить в несколько этапов: развитие самого кластера и общественных пространств планируется закончить уже в 2018 году.



В Туле планируют благоустроить квартал для горожан и туристов. Он будет открыт в самом центре города на имущественной базе завода «Октава». На днях состоялось совещание, в рамках которого директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко представил проект развития внутреннего двора, первых двух этажей кластера, а также прилегающих территорий.В его разработке принимали участие компании «Ценципер» и «Orchestra», в частности Екатерина Гольдберг, французский архитектор-урбанист Эдуард Моро, Арсений Бродач, а также московские и тульские эксперты. Ожидается, что совместный социокультурный проект Ростеха, Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова окажет значительное влияние на развитие всего города, активирует малый бизнес и повысит туристический потенциал Тулы.Реализация проекта будет проходить в несколько этапов: развитие самого кластера и общественных пространств планируется закончить уже в 2018 году.

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