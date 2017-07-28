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НОВОСТИ | Общество



28.07.2017 18:03 В Туле начали раздавать питьевую воду
Вести-Тула

В Туле начали раздавать питьевую воду

| фото |
В конце июля в Тульский регион пришла жара. Столбики термометра сегодня даже после утренней грозы и проливного дождя переступили отметку в 33 градуса. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра на территории области местами ожидается жара до +35 С.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре. Днём рекомендуется держать окна закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

В городе открылись пункты раздачи питьевой воды. Такие пункты по поручению главы администрации Евгения Авилова размещены на площади возле Главпочтамта, на пересечениях улицы Первомайской и проспекта Ленина, Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе, Октябрьской и Пузакова, возле ТЦ «Гостиный двор».
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