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|28.07.2017 18:03 В Туле начали раздавать питьевую воду
|Вести-Тула
В конце июля в Тульский регион пришла жара. Столбики термометра сегодня даже после утренней грозы и проливного дождя переступили отметку в 33 градуса. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра на территории области местами ожидается жара до +35 С.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре. Днём рекомендуется держать окна закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.
В городе открылись пункты раздачи питьевой воды. Такие пункты по поручению главы администрации Евгения Авилова размещены на площади возле Главпочтамта, на пересечениях улицы Первомайской и проспекта Ленина, Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе, Октябрьской и Пузакова, возле ТЦ «Гостиный двор».
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