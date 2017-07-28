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28.07.2017 18:03 В Туле начали раздавать питьевую воду Вести-Тула





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Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре. Днём рекомендуется держать окна закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.



В городе открылись пункты раздачи питьевой воды. Такие пункты по поручению главы администрации Евгения Авилова размещены на площади возле Главпочтамта, на пересечениях улицы Первомайской и проспекта Ленина, Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе, Октябрьской и Пузакова, возле ТЦ «Гостиный двор».



В конце июля в Тульский регион пришла жара. Столбики термометра сегодня даже после утренней грозы и проливного дождя переступили отметку в 33 градуса. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра на территории области местами ожидается жара до +35 С.Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре. Днём рекомендуется держать окна закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.В городе открылись пункты раздачи питьевой воды. Такие пункты по поручению главы администрации Евгения Авилова размещены на площади возле Главпочтамта, на пересечениях улицы Первомайской и проспекта Ленина, Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе, Октябрьской и Пузакова, возле ТЦ «Гостиный двор».







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