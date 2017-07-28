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28.07.2017 17:20 В Туле открыли мемориальную доску полковнику ВДВ Олегу Пустовиту Вести-Тула





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После окончания карьеры военного Пустовит активно занимался общественной работой в Туле. Решение об установке мемориальной доски было принято Тульской городской Думой. Как заметил Глава Тулы Юрий Цкипури, «мы придаем большое значение сохранению памяти тех людей, которые всю жизнь посвятили нашему Отечеству. Не только мы, но и те, кто за нами придёт, учатся на примере таких людей».



Открытие мемориальной доски гвардии полковнику воздушно-десантных войск Олегу Пустовиту прошло сегодня во дворе дома №11 на улице Максимовского в Туле. Олег Тимофеевич был отважным военным, принимал участие в Афганской войне, 10 лет служил в Средней Азии, проходил службу в Кремлевском полку.После окончания карьеры военного Пустовит активно занимался общественной работой в Туле. Решение об установке мемориальной доски было принято Тульской городской Думой. Как заметил Глава Тулы Юрий Цкипури, «мы придаем большое значение сохранению памяти тех людей, которые всю жизнь посвятили нашему Отечеству. Не только мы, но и те, кто за нами придёт, учатся на примере таких людей».





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