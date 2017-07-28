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28.07.2017 17:01 Начало уборочной страды в Тульской области задержала погода Вести-Тула





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Непогода сказалась и на заготовке кормов: аграрии говорят о нехватке сырья. По основной группе сельскохозяйственных культур - по зерновым, сахарной свекле, картофелю и рапсу - ситуация пока остается стабильной. На рабочей встрече обсуждали также организацию сбыта на территории региона пшеницы, рапса и сахарной свеклы. Все условия для ее успешного осуществления есть.



По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «основная задача – поговорить с переработчиками. У нас есть крупные перерабатывающие предприятия, которым хотим напомнить, что вопросы сбыта можно решать внутри области».



Область готовится к уборочной страде. Об этом шла речь на сегодняшнем совещании сельхозпроизводителей в Туле. Начало уборки из-за погоды задержалось по срокам. Если год назад комбайны вышли в поле уже в середине июля, то сейчас к работе приступили лишь первые - в Каменском районе. Если погода позволит, в первых числах августа начнется жатва и в южных хозяйствах области. И всегда непростая, напряженная пора в этом году обещает быть особенно сложной: поджимает время.Непогода сказалась и на заготовке кормов: аграрии говорят о нехватке сырья. По основной группе сельскохозяйственных культур - по зерновым, сахарной свекле, картофелю и рапсу - ситуация пока остается стабильной. На рабочей встрече обсуждали также организацию сбыта на территории региона пшеницы, рапса и сахарной свеклы. Все условия для ее успешного осуществления есть.По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «основная задача – поговорить с переработчиками. У нас есть крупные перерабатывающие предприятия, которым хотим напомнить, что вопросы сбыта можно решать внутри области».





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