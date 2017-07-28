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28.07.2017 16:44 В Тульской области начала действовать программа энергосбережения Вести-Тула





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В проекте участвуют многоквартирные дома, но попасть в него можно только при определенных условиях: дом не старше 60 и не моложе пяти лет, входит в программу капремонта и имеет собственные средства на счете. В рамках программы возможна замена приборов учета, установка энергосберегающих ламп, датчиков движения, теплоотражающих экранов и использование других современных технологий, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов.



Проект начал действовать недавно. Пока рано делать выводы, тем более что в нем участвуют всего четыре дома по городу и в области. По словам Олега Дючкова, «наш жилищный фонд достаточно изношен, поэтому много проблем возникает с тем, что внутридомовое оборудование недостаточно эффективно, большие потери тепла во внутридомовых сетях, неэффективные теплоизоляционные покрытия. Здесь большое значение имеет то, как мы выполняем капитальный ремонт в многоквартирных домах».



Чтобы меньше платить, надо экономить. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности начала действовать в Тульской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ региона Олег Дючков.В проекте участвуют многоквартирные дома, но попасть в него можно только при определенных условиях: дом не старше 60 и не моложе пяти лет, входит в программу капремонта и имеет собственные средства на счете. В рамках программы возможна замена приборов учета, установка энергосберегающих ламп, датчиков движения, теплоотражающих экранов и использование других современных технологий, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов.Проект начал действовать недавно. Пока рано делать выводы, тем более что в нем участвуют всего четыре дома по городу и в области. По словам Олега Дючкова, «наш жилищный фонд достаточно изношен, поэтому много проблем возникает с тем, что внутридомовое оборудование недостаточно эффективно, большие потери тепла во внутридомовых сетях, неэффективные теплоизоляционные покрытия. Здесь большое значение имеет то, как мы выполняем капитальный ремонт в многоквартирных домах».







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