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НОВОСТИ | Общество



28.07.2017 14:31 В Тульском театре кукол поставили спектакль по стихам Тургенева
Вести-Тула

В Тульском театре кукол поставили спектакль по стихам Тургенева

| фото |
Предпоказ нового спектакля «Как хороши, как свежи были розы!» состоится сегодня в Тульском театре кукол. Несмотря на привычную для детей локацию кукольного театра, спектакль рассчитан на аудиторию старше 12 лет. Премьера для широкого круга зрителей намечена на октябрь 2017 года.

Спектакль необычен, ведь в основу сюжета легли стихотворения в прозе Тургенева - материал совсем не характерный для кукольного театра. Режиссёром спектакля выступил петербуржец Станислав Мозговой. Художник и балетмейстер, трудящиеся над интерпретацией Тургенева, тоже были приглашены в Тулу из Северной столицы.

«Мы всей душой любим Тургенева и постарались сделать всё, чтобы спектакль был прекрасный, добрый, светлый и современный», - рассказала художник Нелли Полякова.
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