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28.07.2017 14:31 В Тульском театре кукол поставили спектакль по стихам Тургенева Вести-Тула





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Спектакль необычен, ведь в основу сюжета легли стихотворения в прозе Тургенева - материал совсем не характерный для кукольного театра. Режиссёром спектакля выступил петербуржец Станислав Мозговой. Художник и балетмейстер, трудящиеся над интерпретацией Тургенева, тоже были приглашены в Тулу из Северной столицы.



«Мы всей душой любим Тургенева и постарались сделать всё, чтобы спектакль был прекрасный, добрый, светлый и современный», - рассказала художник Нелли Полякова.



Предпоказ нового спектакля «Как хороши, как свежи были розы!» состоится сегодня в Тульском театре кукол. Несмотря на привычную для детей локацию кукольного театра, спектакль рассчитан на аудиторию старше 12 лет. Премьера для широкого круга зрителей намечена на октябрь 2017 года.Спектакль необычен, ведь в основу сюжета легли стихотворения в прозе Тургенева - материал совсем не характерный для кукольного театра. Режиссёром спектакля выступил петербуржец Станислав Мозговой. Художник и балетмейстер, трудящиеся над интерпретацией Тургенева, тоже были приглашены в Тулу из Северной столицы.«Мы всей душой любим Тургенева и постарались сделать всё, чтобы спектакль был прекрасный, добрый, светлый и современный», - рассказала художник Нелли Полякова.





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