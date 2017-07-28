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28.07.2017 12:48 В Новомосковске количество мест в детсадах увеличилось вдвое за 6 лет Вести-Тула





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Уменьшить очередь помогает и открытие новых групп. Накануне подобное событие произошло в 11-м детсаду. Помогли средства областного и местного бюджетов. Закупили игровые и учебные установки, мягкий инвентарь, оборудовали новую раздевалку, санузел. Оценить комфорт, созданные удобства в ближайшее время предстоит самым юным новомосковцам.



Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «мы одни из первых начали работу по обследованию детских садов на возможность открытия дополнительных групп, это было шесть лет назад. Сейчас стоит задача обеспечения местами детей до трёх лет. Эта проблема ещё имеется, но благодаря такой работе и поддержке губернатора, думаю, мы с ней справимся».



В Новомосковске успешно решается проблема дефицита мест в детских садах: строятся новые здания, возвращаются в муниципальную собственность старые. В итоге за последние шесть лет количество мест для дошколят увеличилось в два раза.Уменьшить очередь помогает и открытие новых групп. Накануне подобное событие произошло в 11-м детсаду. Помогли средства областного и местного бюджетов. Закупили игровые и учебные установки, мягкий инвентарь, оборудовали новую раздевалку, санузел. Оценить комфорт, созданные удобства в ближайшее время предстоит самым юным новомосковцам.Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «мы одни из первых начали работу по обследованию детских садов на возможность открытия дополнительных групп, это было шесть лет назад. Сейчас стоит задача обеспечения местами детей до трёх лет. Эта проблема ещё имеется, но благодаря такой работе и поддержке губернатора, думаю, мы с ней справимся».







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