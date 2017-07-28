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28.07.2017 11:18 Меценат взялся за восстановление каскада прудов тульского Петергофа Елена Панова





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Но великий классик видел дворец и парк не такими, как они выглядят сейчас. Уже давно утрачен знаменитый каскад прудов - чудо инженерной мысли и главное украшение здешних мест. Рассказывают, что во времена Бобринских в прудах было полным-полно деликатесной рыбы. Отведать форель приезжали господа со всей округи.



Водоемы и все остальные украшения в парке придумал и создал еще в 18-м веке известный ученый Андрей Тимофеевич Болотов. Его творение стало одним из первых пейзажных парков в России. Раньше они появились только в Петербурге. Болотов наполнил усадьбу удивительными деталями. Возле большого пруда разместил таинственный грот, а в глубине парка построил необычное сооружение, которое назвал жилище эха. Если в нем прокричать короткую фразу, то она звучала полностью в течение минуты к удивлению и восторгу посетителей. Эти акварели написаны Болотовым. И теперь лишь по зарисовкам можно представить былое великолепие.



«Вот здесь мы видим полуденную сиделку - так Болотов называл скамью, с которой он рекомендовал наблюдать виды парка именно в полдень. Была и вечерняя скамья», - рассказывает и. о. заведующей филиалом «Богородицкий дворец-музей и парк» Екатерина Занина.



Парк начал приходить в запустение после революции 1917 года. Бобринских выселили из имения. Заниматься благоустройством стало некому. Сейчас, сто лет спустя, в Богородицке появился меценат. Он взялся за полное восстановление каскада прудов. Но при этом пожелал остаться неизвестным.



По словам руководителя рабочей группы по восстановлению городских прудов Натальи Зенкиной, «проект прошел историко-экологическую и культурную экспертизу, государственную экспертизу в июне 2015 года. До разработки проекта были произведены геологические изыскания».



Каскад прудов включал девять водоемов. За сто лет их дно проросло деревьями и кустарником. В прошлом году успели очистить только одну нишу. Этим летом погода почти не позволяет работать. Но в планах – успеть привести в порядок еще две. По задумке Болотова, вода из одного перетекала в другой, и попадала в главный городской пруд.



Как рассказала и. о. заведующей филиалом «Богородицкий дворец-музей и парк» Екатерины Заниной, «это было чудо этих мест, детищем Болотова. Создание парка не принесло казне никаких трат, чем он тоже очень гордился».



По плану работы должны завершить к 2020 году. И тогда впервые со временем Бобринских парк предстанет пусть не в своем первоначальном виде, но уже очень похожим на тот, каким его создал Болотов.



Этот пейзаж – визитная карточка Богородицка. Белоснежный дворец выглядывает из зелени парка. Предполагают, что писатель Лев Толстой в романе «Анна Каренина» срисовал имение Вронского с усадьбы Бобринских. Уж очень много сходства в описании.Но великий классик видел дворец и парк не такими, как они выглядят сейчас. Уже давно утрачен знаменитый каскад прудов - чудо инженерной мысли и главное украшение здешних мест. Рассказывают, что во времена Бобринских в прудах было полным-полно деликатесной рыбы. Отведать форель приезжали господа со всей округи.Водоемы и все остальные украшения в парке придумал и создал еще в 18-м веке известный ученый Андрей Тимофеевич Болотов. Его творение стало одним из первых пейзажных парков в России. Раньше они появились только в Петербурге. Болотов наполнил усадьбу удивительными деталями. Возле большого пруда разместил таинственный грот, а в глубине парка построил необычное сооружение, которое назвал жилище эха. Если в нем прокричать короткую фразу, то она звучала полностью в течение минуты к удивлению и восторгу посетителей. Эти акварели написаны Болотовым. И теперь лишь по зарисовкам можно представить былое великолепие.«Вот здесь мы видим полуденную сиделку - так Болотов называл скамью, с которой он рекомендовал наблюдать виды парка именно в полдень. Была и вечерняя скамья», - рассказывает и. о. заведующей филиалом «Богородицкий дворец-музей и парк» Екатерина Занина.Парк начал приходить в запустение после революции 1917 года. Бобринских выселили из имения. Заниматься благоустройством стало некому. Сейчас, сто лет спустя, в Богородицке появился меценат. Он взялся за полное восстановление каскада прудов. Но при этом пожелал остаться неизвестным.По словам руководителя рабочей группы по восстановлению городских прудов Натальи Зенкиной, «проект прошел историко-экологическую и культурную экспертизу, государственную экспертизу в июне 2015 года. До разработки проекта были произведены геологические изыскания».Каскад прудов включал девять водоемов. За сто лет их дно проросло деревьями и кустарником. В прошлом году успели очистить только одну нишу. Этим летом погода почти не позволяет работать. Но в планах – успеть привести в порядок еще две. По задумке Болотова, вода из одного перетекала в другой, и попадала в главный городской пруд.Как рассказала и. о. заведующей филиалом «Богородицкий дворец-музей и парк» Екатерины Заниной, «это было чудо этих мест, детищем Болотова. Создание парка не принесло казне никаких трат, чем он тоже очень гордился».По плану работы должны завершить к 2020 году. И тогда впервые со временем Бобринских парк предстанет пусть не в своем первоначальном виде, но уже очень похожим на тот, каким его создал Болотов.





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