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НОВОСТИ | Общество



28.07.2017 10:49 Тульским многодетным семьям предложат альтернативные коммуникации
Татьяна Смирнова

Тульским многодетным семьям предложат альтернативные коммуникации

| фото |
Чистый воздух, природа, свой дом с участком недалеко от города - таким условиям проживания можно только позавидовать. А для многодетных семей – это настоящее раздолье. Правда, есть и свои «но».

Крючковы получили участок в 2013 году. Долгое оформление, трудности с подведением коммуникаций, стройка... С электричеством еще на стадии строительства помогла администрация Тулы, колодец и канализацию делали за свой счет. Спустя четыре года в большой дом привезли своих трех богатырей. И уже обзавелись небольшим хозяйством.

Как рассказала Татьяна Крючкова, «первое лето здесь живем, переходим на зиму. Теперь нужно отопление. Пока единственный выход – электричество. С газом очень обидная ситуация сложилась. Газ находится в 500 метрах через дорогу. Получилось, что у города нет финансовых средств. Сейчас они предлагают альтернативные решения».

Соседей у Крючковых мало. Из восьмисот участков реально обжитых – не больше десятка. Людей пугает отсутствие коммуникаций. И не все готовы преодолевать трудности. Впрочем, сейчас у тысяч многодетных семей Тульской области появился реальный шанс не только обустроить участок за счет местных администраций, но и ускорить подключение к объектам инженерной инфраструктуры. Об этом шла речь на оперативном совещании правительства в начале недели. По поручению губернатора Алексей Дюмина уже разработаны конкретные предложения.

Как рассказал министр труда и социальной защиты населения Тульской области Андрей Филиппов, «установка газгольдера либо установка септика как водоотведение. Это будет осуществляться за счет средств муниципальных образований. Так нам удастся решить проблему уже построенных домов, а не вкладывать деньги в пустующие участки. Второе новшество - будем выдавать гражданам технические условия для подключения к действующим сетям».

Еще одно предложение, которое необходимо закрепить на бумаге, - выдавать участки там, где удобно самим людям. Эту практику уже испытали, и она оказалась успешной. Что же касается проведения инженерной инфраструктуры – дорогостоящей и зачастую непосильной ноши для многодетных – то уже в осеннюю сессию Тульская областная Дума рассмотрит предложения профильного министерства.
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