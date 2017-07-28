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28.07.2017 10:22 Урбанист: Туле нужны живые районы Анастасия Октябрьская





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Пока наша с вами Тула – яркий и типичный пример советской застройки с историческим центром и абсолютно не живыми спальными районами, в которых помимо панельных многоэтажек, по сути, больше ничего нет. Но как же заставить жизнь бить ключом, к примеру, в Пролетарском и Зареченском районах? Вот вердикт декана Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Алексея Новикова: «уходить от чисто спальных и переходить к смешанному типу застройки. Это основной тренд и экономическое обоснование этому найти крайне просто».



А это значит, что в таких районах должны появиться и приумножиться общественно-досуговые места – парки и скверы с развитой инфраструктурой, чтобы за чашкой кофе не приходилось уезжать в центр. В такой живой район потянутся и предприниматели со своими кафетериями и магазинами. А вместе с ними добавятся и новые рабочие места. Есть в славном городе оружейников и ещё одна проблема - большинство промышленных предприятий находятся в городской черте и даже в самом центре. Что делать?



По словам Новикова, «не избавляться от этих территорий как от промышленных, а просто наполнять их не нефтехимическим производством, а фармацевтическим, тонкими лабораториями и так далее. То есть оставлять центры занятости. Такого рода районы Детройт, к примеру, сохраняет».



Детройт по-тульски – завод «Октава» – к концу этого года заживёт совсем по-новому. Производство здесь сохранится, добавится даже новая ветвь – будут делать не только микрофоны, но и наушники. Но завод в самом сердце оружейной столицы станет для туляков не просто центром занятости, но и досуговым центром. Такой индустриальный кластер с общественным и образовательным пространством и даже новым музеем. Поживём – увидим.



Детям бы качели, велосипедистам - велодорожки, а старшему поколению - побольше лавочек и тишины. Вот найти ту самую золотую середину, удовлетворить все прихоти горожан и призвана такая наука урбанистика.Пока наша с вами Тула – яркий и типичный пример советской застройки с историческим центром и абсолютно не живыми спальными районами, в которых помимо панельных многоэтажек, по сути, больше ничего нет. Но как же заставить жизнь бить ключом, к примеру, в Пролетарском и Зареченском районах? Вот вердикт декана Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Алексея Новикова: «уходить от чисто спальных и переходить к смешанному типу застройки. Это основной тренд и экономическое обоснование этому найти крайне просто».А это значит, что в таких районах должны появиться и приумножиться общественно-досуговые места – парки и скверы с развитой инфраструктурой, чтобы за чашкой кофе не приходилось уезжать в центр. В такой живой район потянутся и предприниматели со своими кафетериями и магазинами. А вместе с ними добавятся и новые рабочие места. Есть в славном городе оружейников и ещё одна проблема - большинство промышленных предприятий находятся в городской черте и даже в самом центре. Что делать?По словам Новикова, «не избавляться от этих территорий как от промышленных, а просто наполнять их не нефтехимическим производством, а фармацевтическим, тонкими лабораториями и так далее. То есть оставлять центры занятости. Такого рода районы Детройт, к примеру, сохраняет».Детройт по-тульски – завод «Октава» – к концу этого года заживёт совсем по-новому. Производство здесь сохранится, добавится даже новая ветвь – будут делать не только микрофоны, но и наушники. Но завод в самом сердце оружейной столицы станет для туляков не просто центром занятости, но и досуговым центром. Такой индустриальный кластер с общественным и образовательным пространством и даже новым музеем. Поживём – увидим.





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