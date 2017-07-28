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28.07.2017 09:56 На экс-главу администрации Заокского района завели ещё одно дело Вести-Тула





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Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «с июня по август 2015 года при распределении денежных средств из резервного фонда администрации муниципалитета она осуществила необоснованное перечисление на сумму более 315 тысяч рублей. Деньги пошли в адрес подрядной организации за якобы выполненные работы по ремонту кровель четырёх многоквартирных домов. Данные работы фактически не выполнялись».



Напомню, аналогичное уголовное дело на миллион рублей было возбуждено Следственным комитетом месяцем ранее.



На экс-главу администрации Заокского района возбуждено ещё одно уголовное дело. Елена Рыбакова вновь подозревается в превышении должностных полномочий.Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «с июня по август 2015 года при распределении денежных средств из резервного фонда администрации муниципалитета она осуществила необоснованное перечисление на сумму более 315 тысяч рублей. Деньги пошли в адрес подрядной организации за якобы выполненные работы по ремонту кровель четырёх многоквартирных домов. Данные работы фактически не выполнялись».Напомню, аналогичное уголовное дело на миллион рублей было возбуждено Следственным комитетом месяцем ранее.







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