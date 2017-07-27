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27.07.2017 18:39 Реконструкцию воинского мемориала в Новомосковске завершат в августе Вести-Тула





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Уже в конце августа знаковое и памятное для новомосковцев место предстанет в обновленном виде. Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «мы наряду с Тулой и ещё пятью моногородами получили федеральные средства и на условиях софинансирования выполняем ряд работ. Создание таких современных городских сред ведёт к тому, что улучшается качество жизни населения, город становится привлекательным, а отсюда – дальнейшее развитие экономики».



Больше месяца назад погас Вечный огонь на воинском мемориале в Новомосковске. Причина - масштабная реконструкция комплекса, предусматривающая асфальтирование, укладку тротуарной плитки, замену системы освещения. Эти и другие работы проводятся за счет программы «Городская среда», в которую в этом году вошел город химиков.Уже в конце августа знаковое и памятное для новомосковцев место предстанет в обновленном виде. Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «мы наряду с Тулой и ещё пятью моногородами получили федеральные средства и на условиях софинансирования выполняем ряд работ. Создание таких современных городских сред ведёт к тому, что улучшается качество жизни населения, город становится привлекательным, а отсюда – дальнейшее развитие экономики».





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