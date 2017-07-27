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НОВОСТИ | Общество



27.07.2017 18:26 Туляки приняли участие в съёмках фильма о подводной археологии Крыма
Вести-Тула

Туляки приняли участие в съёмках фильма о подводной археологии Крыма

| фото |
Туляки вернулись из Крыма, где приняли участие в очередной экспедиции подводных исследований. В селе Георгиевское проходил поиск затонувших объектов времен Великой Отечественной. На этот раз аквалангисты погружались на месте падения штурмовика Ил-2, где с глубины около трех метров извлекли неплохо сохранившуюся аккумуляторную батарею самолета.

Побывали наши дайверы и в экспедиции на «черноморской атлантиде» - затонувшем городище античного города Акра. Здесь удалось увидеть под водой остатки крепостных стен и башен, а также ознакомиться с текущими результатами подводных археологических раскопок.

Основная же цель поездки этого года заключалась в съёмках научно-популярного фильма для одного из российских телеканалов. Это будет четырёхсерийный цикл о подводной археологии Крыма. И первая серия под рабочим названием «Тарханкут – мыс кораблекрушений» практически полностью будет основана на материалах тульской экспедиции.

Руководитель Тульского областного отделения Русского географического общества Олег Золотарёв рассказал, что «в этом году задач археологических не ставилось. Для съёмок удачно погрузились и на место крушения корабля «Святой Александр», и на место крушения «Ливадии». Надеемся, что фильм будет интересным».
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