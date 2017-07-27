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НОВОСТИ | Общество



27.07.2017 18:16 Алексею Дюмину предложили выделять многодетным семьям по корове
Вести-Тула

Алексею Дюмину предложили выделять многодетным семьям по корове

| фото |
Корову - каждой многодетной семье. Такая программа помощи многодетным и малоимущим уже работает в нескольких регионах России. Жители Тульской области выступили с предложением внедрить её и в нашем регионе. Губернатор Алексей Дюмин в ходе личного приёма поручил министру сельского хозяйства проработать этот вопрос.

Обращения касались различных тем. Так, жительница города Алексина пожаловалось на аварийное состояние зданий, в котором располагаются местные отделение почты и библиотека. Глава районной администрации в свою очередь сообщил, что в скором времени эти социальные учреждения переедут в ДК «Современник», который находится на балансе у местной администрации.

Кроме того, к главе региона обратились и обеспокоенные родители из посёлка Серебряные ключи Киреевского района. Ближайшая от них детская площадка находится в 10 километрах. «Я дам поручение фонду «Перспектива», чтобы сделали красивую, хорошую площадку. Поместить её нужно именно там, где действительно скопление детишек, чтобы это было и безопасное, и доступное для всех место».
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