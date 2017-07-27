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27.07.2017 16:42 В Туле прошла презентация обновлённой волейбольной «Тулицы» Вести-Тула





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«У команды большой потенциал, для его развития мы нашли дополнительные средства, привлекли партнеров для того, чтобы вы дальше побеждали, радовали нас красивой и зрелищной игрой, - обратился губернатор к команде. – У вас есть желание побеждать, опытный тренерский штаб, преданные болельщики. Вся область переживает за вас и будет болеть».



Сейчас идет подготовительный период: спортсменки активно тренируются, собираются на сборы в Рязань и Анапу. Старт чемпионата состоится 7 октября. Команда нацелена только на успех: в планах выход в Суперлигу.



«Тулица» готова к новым победам. В областном центре презентовали обновленный состав волейбольной команды перед сезоном Высшей лиги А. Большой вклад в возрождение команды внес глава региона Алексей Дюмин.«У команды большой потенциал, для его развития мы нашли дополнительные средства, привлекли партнеров для того, чтобы вы дальше побеждали, радовали нас красивой и зрелищной игрой, - обратился губернатор к команде. – У вас есть желание побеждать, опытный тренерский штаб, преданные болельщики. Вся область переживает за вас и будет болеть».Сейчас идет подготовительный период: спортсменки активно тренируются, собираются на сборы в Рязань и Анапу. Старт чемпионата состоится 7 октября. Команда нацелена только на успех: в планах выход в Суперлигу.





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