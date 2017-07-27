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НОВОСТИ | Общество



27.07.2017 16:09 В Туле готовы начать реконструкцию сетей на Металлистов
Вести-Тула

Евгений Авилов: В Туле готовы начать реконструкцию сетей на Металлистов

| фото |
Проект «Тульская набережная», который накануне презентовали в здании Дворянского собрания, должен полностью перезапустить всю культурную и туристическую жизнь Тулы.

Весь исторический центр, от сквера Мосина до стрелки Оружейного острова, свяжет единая пешеходная зона: сердце города для людей, а не для автомобилей - уверены авторы проекта, а потому зоной прогулок станет улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь, и, конечно, главная часть грандиозной затеи - новая набережная, которая даст возможность тулякам увидеть кремль с четвертой стороны. Десятилетия эта территория была скрыта за заборами Тульского оружейного завода.

Правда, реализовать проект будет нелегко, одна из главных задач - пересмотреть всю схему автомобильного движения, чтобы центр не встал в пробках. На 20% ситуацию призван разгрузить новый мост через Упу в районе улицы Фрунзе, инвесторы уже найдены, осталось приступить к реализации. Также придется продумать парковочное пространство. Пока вся идея на стадии проекта, однако, первые шаги к его реализации уже сделаны.

Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «начали мы эту работу с того, что начали переселять людей, которые живут на улице Металлистов, находить соответствующие варианты, чтобы освободить здания и при реконструкции создать исторический центр, в котором могли бы разместиться в нежилых уже зданиях кафе, рестораны, музеи, предоставить помещения для инвесторов. На сегодняшний момент разработан проект по реконструкции сетей, предусмотрен вынос и перекладка сетей. Благодаря Алексею Геннадьевичу определено федеральное финансирование. Мы готовы приступить к работам, остались небольшие штрихи».














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