НОВОСТИ | Общество







27.07.2017 14:12 Пассажиры тульского речного трамвайчика изучают обитателей Упы Вести-Тула





| фото |



Кроме того, как рассказал директор ООО «Тульские речные перевозки» Алексей Пучков, «здесь попадается много животных – утки, болотные курочки, иногда даже бобры».



Отправиться в путешествие на тульском речном трамвайчике продолжительностью от 30 минут до нескольких часов можно от причала недалеко от торгового центра «Макси». Конечно, берега Упы, вдоль которых проложен маршрут, не отличаются особой живописностью. Вместе с тем с палубы они выглядят совершенно иначе, чем мы видим их с моста, вне привычного городского контекста. Именно - как природные объекты.Кроме того, как рассказал директор ООО «Тульские речные перевозки» Алексей Пучков, «здесь попадается много животных – утки, болотные курочки, иногда даже бобры».







Читать @gtrktula

















