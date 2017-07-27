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НОВОСТИ | Общество



27.07.2017 12:19 В Туле на восьми перекрёстках обновили светофоры
Вести-Тула

В Туле на восьми перекрёстках обновили светофоры

| фото |
Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», в который вошла Тульская область, - это не только новое полотно на магистралях. Благодаря его финансовой поддержке ремонтируются не только дороги - меняются и светофоры.

Так, в областном центре уже заменили электронных регулировщиков на восьми крупных перекрестках. На четырёх установлены новые светофорные объекты, на остальных - капитально отремонтированы, начиная с замены кабеля и заканчивая электронной начинкой. В новом режиме заработали светофоры на пересечении Советской и Тургеневской, Красноармейского проспекта и Ленина, Мосина и Советской, 9 Мая и Оружейной.

Как рассказал механик по светофорным объектам Александр Концов, «они с обратным отсчётом, то есть водитель видит, сколько ему ещё стоять на красный. Поменяли все кабели, контроллер, позволяющий задавать режим работы. Срок службы этого светофора – десять лет и более».
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