НОВОСТИ | Общество







27.07.2017 10:53 Иностранные студенты приехали в «Ясную Поляну» поговорить по-русски Вести-Тула





| фото |



Летнюю школу, которая так и называется «Русский язык на родине Толстого», тульский вуз проводит для иностранцев уже несколько лет. Помимо 60 часов аудиторных занятий по практике устной и письменной речи в трёхнедельное пребывание студентов в России входит и знакомство с нашими достопримечательностями и традициями. Так, ребятам предстоит самостоятельно испечь тульский пряник.





Итальянцы, французы, молдаване и поляки учат великий и могучий на родине Толстого. Студенты, изучающие русский язык по программе Тульского педагогического университета, посетили музей-усадьбу «Ясная Поляна».Летнюю школу, которая так и называется «Русский язык на родине Толстого», тульский вуз проводит для иностранцев уже несколько лет. Помимо 60 часов аудиторных занятий по практике устной и письменной речи в трёхнедельное пребывание студентов в России входит и знакомство с нашими достопримечательностями и традициями. Так, ребятам предстоит самостоятельно испечь тульский пряник.

Читать @gtrktula

















