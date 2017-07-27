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27.07.2017 10:36 Борщевик отбирает землю у тульских деревень и городов Виталий Моторин





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Георгиево - явно не то место, где детей отпускают гулять одних. «У детей ожоги, волдыри. В солнечную погоду косить его нельзя, свои участки окашиваем исключительно после захода солнца», - рассказывает житель поселка Георгиево Юлия Наумушкина.



О борщевике жители не слышали до тех пор, пока не закрылась местная ферма. Шесть лет - именно столько понадобилось самому опасному растению наших широт, чтобы стать хозяином удобренных, но покинутых аграриями земель.



По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «как правило, у всех участков есть собственники или арендаторы. Конечно, нужно более активно проводить работу силами органов муниципального земельного контроля, Россельхознадзора, чтобы понуждать недобросовестных собственников приводить свои поля в порядок».



По данным минсельхоза заросли борщевика в Тульской области занимают примерно 2000 гектаров и есть во всех районах.



Эта небольшая полянка в Ясногорском районе площадью всего около 300 метров - настоящее поле битвы с борщевиком. Бои здесь ведутся с переменным успехом, его и срезали под корень, и обрабатывали гербицидами, но он продолжает появляться. Все дело в том, говорят эксперты, что семена этого растения могут храниться в земле до трех лет».



Ясногорский район - один из тех, где действует муниципальная программа по борьбе с борщевиком. На 45 его гектаров здесь готовы бросить семь газонокосилок. Заместитель главы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова говорит, что «для устранения проблемы как таковой необходимо большое количество финансовых вливаний. Одна гербицидная обработка одного гектара стоит порядка 18 тысяч рублей, а с апреля по май таких обработок нужно провести три».



Но даже и эти работы закон местным властям позволяет проводить только на муниципальной земле. Борщевик же, границ не разбирая, занимает частные земли и дачные кооперативы, что является уже их проблемой, а так же обочины дорог, за которыми следит автодор. По словам тракториста Александра Харламова, «в одном месте срезаем, а потом он опять там вырастает. Косилок на всех не хватает».



Для успешной обработки 400 километров проблемных обочин, хорошо бы иметь 21 такой трактор, есть пока лишь 6. Да, недостающие докупят уже в этом году, но, по словам главного инженера «Тулаавтодора» Константина Кирилина, «если мы будем бороться только на своей полосе отвода, то на 15-20 метрах, которые примыкают, тоже растет борщевик. Нужен комплексный подход».



Именно такие комплексные меры поручил разработать глава региона Алексей Дюмин, получивший обращение от жителей утопающего в борщевике Георгиева. В минсельхозе уже заговорили о региональной программе, представить ее губернатору должны уже в ближайшее время.



Ту попытку скосить подступаюший к дому борщевик Владимир забудет не скоро. Его поселок ядовитым сорняком просто окружен. Сквозь опасные плантации приходится пробираться специалистам газовой службы. Свою, постоянно зарастающую тропу, проложили и электрики.Георгиево - явно не то место, где детей отпускают гулять одних. «У детей ожоги, волдыри. В солнечную погоду косить его нельзя, свои участки окашиваем исключительно после захода солнца», - рассказывает житель поселка Георгиево Юлия Наумушкина.О борщевике жители не слышали до тех пор, пока не закрылась местная ферма. Шесть лет - именно столько понадобилось самому опасному растению наших широт, чтобы стать хозяином удобренных, но покинутых аграриями земель.По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «как правило, у всех участков есть собственники или арендаторы. Конечно, нужно более активно проводить работу силами органов муниципального земельного контроля, Россельхознадзора, чтобы понуждать недобросовестных собственников приводить свои поля в порядок».По данным минсельхоза заросли борщевика в Тульской области занимают примерно 2000 гектаров и есть во всех районах.Эта небольшая полянка в Ясногорском районе площадью всего около 300 метров - настоящее поле битвы с борщевиком. Бои здесь ведутся с переменным успехом, его и срезали под корень, и обрабатывали гербицидами, но он продолжает появляться. Все дело в том, говорят эксперты, что семена этого растения могут храниться в земле до трех лет».Ясногорский район - один из тех, где действует муниципальная программа по борьбе с борщевиком. На 45 его гектаров здесь готовы бросить семь газонокосилок. Заместитель главы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова говорит, что «для устранения проблемы как таковой необходимо большое количество финансовых вливаний. Одна гербицидная обработка одного гектара стоит порядка 18 тысяч рублей, а с апреля по май таких обработок нужно провести три».Но даже и эти работы закон местным властям позволяет проводить только на муниципальной земле. Борщевик же, границ не разбирая, занимает частные земли и дачные кооперативы, что является уже их проблемой, а так же обочины дорог, за которыми следит автодор. По словам тракториста Александра Харламова, «в одном месте срезаем, а потом он опять там вырастает. Косилок на всех не хватает».Для успешной обработки 400 километров проблемных обочин, хорошо бы иметь 21 такой трактор, есть пока лишь 6. Да, недостающие докупят уже в этом году, но, по словам главного инженера «Тулаавтодора» Константина Кирилина, «если мы будем бороться только на своей полосе отвода, то на 15-20 метрах, которые примыкают, тоже растет борщевик. Нужен комплексный подход».Именно такие комплексные меры поручил разработать глава региона Алексей Дюмин, получивший обращение от жителей утопающего в борщевике Георгиева. В минсельхозе уже заговорили о региональной программе, представить ее губернатору должны уже в ближайшее время.





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