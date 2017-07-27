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27.07.2017 10:03 «Тульская набережная»: проект-адреналин Алина Фурсенко





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За несколько десятилетий улица Металлистов из исторического и культурного центра для людей превратилась в банальный путепровод для машин. Середина дня – людей здесь просто нет, да и нечем им тут заняться – улица утопает в пыли. Но новый проект попробует влить пару кубиков адреналина в историческое сердце города.



Первый вдох – кремль открывается со всех сторон. Казанская набережная высвобождает 13 гектаров земли, которая долгое время была скрыта заборами Тульского оружейного завода, и соединяет два края улицы Советской, которая дугой обнимает кремль. Второй вдох – оживает бывшая Пятницкая – нынешняя Металлистов, за ней вместо парковки на Крестовоздвиженской возникает фонтан - и вот кровь побежала по венам Тулы.



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. Проект включает в себя ряд составляющих, отражает практически все составляющие нашей программы развития. Это и комфортная среда, инвестиции, экология, спортивная инфраструктура, сохранение культуры, развитие туризма».



Начинается проект как город – от воды. Архитектор Олег Шапиро (а именно он преображал столичный парк Горького) рассчитал, что утром набережная может привлечь тех, кто совершает пробежку – а, значит, понадобится спортзона, днем – на прогулку выйдут мамы с грудничками, значит, нужен тихий уголок. Посоветовавшись с дендрологами, решили разбить сиреневый парк. Оказывается, разные сорта сирени могут цвести с мая по сентябрь. А уж к вечеру набережная должна работать на весь свой потенциал.



Как рассказал архитектор проекта Олег Шапиро, «структура набережной делится на два уровня – верхний променад и нижний, где мы идем сразу вдоль воды. Что касается плана сверху – это чередование зон. Активная зона входа, потом спокойная зона, которую мы назвали «Тульский пряник». Далее - активная зона: площадь, два капитальных дома, оставшихся от завода. Ступеньки амфитеатра - можно сидеть и смотреть кино с противоположенной стороны реки».



Есть планы и на старицу – изначальное русло Упы, в котором за годы соседства с заводом, утверждают специалисты, накопилось около 5 метров ила – вычистят, и по сути превратят в регулируемый канал, который летом можно будет подсветить, а зимой превратить в открытый каток. Во время холодов культурная жизнь, конечно, сместится туда, где тепло – в помещения. Тут как раз улица Металлистов выходит на первый план. Музеи, кафе, образовательные и культурные центры работать здесь будут, конечно, круглый год, но зимой проводить творческие вечера будет особенно уютно.



Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала, что «В начале XX века в бывшем доме купца Кучина располагался первый тульский кинотеатр – электротеатр «Русалка». Мы думаем, что мы могли бы сделать там кинозал, устраивать кинопоказы, приглашать режиссеров, актеров, писателей».



Еще пару лет назад, когда музейщикам предлагали взять под шефство старинные особняки, большинство пожимало плечами – дескать, не потянем. Коммуникаций здесь не было, отопления тоже. Теперь работа уже идет, и совсем скоро завершится. И «Ясная Поляна» может приступать к обустройству спальни Наташи Ростовой, кабинета Болконского. Кстати, и не только музейщики, но и инвесторы уже готовы приступить к работе – в доме №6 появится отель с морской тематикой, ведь, хотя регион мы и не прибрежный, легендарный адмирал Руднев, например, туляк.



По словам руководителя компании-инвестора Сергея Кузнецова, «внешний облик будет историческим, здание будет полностью восстановлено, а внутри будет бутик-отель, перепланировка, на первом этаже – ресторан. Вложения оцениваются как двойное строительство. Сложно, но это дело чести».



Будет сложно, и это признают все – городским властям придется, например, серьезно потрудиться, чтобы центр из-за образования пешеходной зоны не встал в пробках – продумываются пути объезда и на стадии проектирования долгожданный дополнительный мост через Упу в районе улицы Фрунзе. Он, по подсчетам экспертов, должен на 20% разгрузить ситуацию. Ну а пока туляки фантазируют, чем раскрасить уголки новой набережной – например, стрелку Оружейного острова.



По словам краеведа, блогера Вячеслава Гочакова, «возникла идея посадить на какой-то дуб мужичка русского - засечного стражника, который смотрит вдаль в сторону Чермета, а в руке держит факел, готовый зажечь сигнальный дымный огонь».



И таким образом еще раз получится напомнить о неоправданно забытом, но важном периоде нашей истории – Большой засечной черте. Ведь именно Тульский кремль и был ее сердцем. Но успеть планируют не к его юбилею. А существенно раньше. «Я надеюсь, что мы с нашими партнёрами уже в 2018 году постараемся всё сделать для этого, чтобы этот проект был реализован», - сказал губернатор Алексей Дюмин.



Это как обратная сторона Луны – несколько поколений туляков просто никогда не видели Казанскую набережную – город оказался лишен главной части исторического центра. Остальная Тула жила и развивалась, а вот старый город с его улицами-лучами, идущими от кремля, с течением времени задыхался и хирел.За несколько десятилетий улица Металлистов из исторического и культурного центра для людей превратилась в банальный путепровод для машин. Середина дня – людей здесь просто нет, да и нечем им тут заняться – улица утопает в пыли. Но новый проект попробует влить пару кубиков адреналина в историческое сердце города.Первый вдох – кремль открывается со всех сторон. Казанская набережная высвобождает 13 гектаров земли, которая долгое время была скрыта заборами Тульского оружейного завода, и соединяет два края улицы Советской, которая дугой обнимает кремль. Второй вдох – оживает бывшая Пятницкая – нынешняя Металлистов, за ней вместо парковки на Крестовоздвиженской возникает фонтан - и вот кровь побежала по венам Тулы.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. Проект включает в себя ряд составляющих, отражает практически все составляющие нашей программы развития. Это и комфортная среда, инвестиции, экология, спортивная инфраструктура, сохранение культуры, развитие туризма».Начинается проект как город – от воды. Архитектор Олег Шапиро (а именно он преображал столичный парк Горького) рассчитал, что утром набережная может привлечь тех, кто совершает пробежку – а, значит, понадобится спортзона, днем – на прогулку выйдут мамы с грудничками, значит, нужен тихий уголок. Посоветовавшись с дендрологами, решили разбить сиреневый парк. Оказывается, разные сорта сирени могут цвести с мая по сентябрь. А уж к вечеру набережная должна работать на весь свой потенциал.Как рассказал архитектор проекта Олег Шапиро, «структура набережной делится на два уровня – верхний променад и нижний, где мы идем сразу вдоль воды. Что касается плана сверху – это чередование зон. Активная зона входа, потом спокойная зона, которую мы назвали «Тульский пряник». Далее - активная зона: площадь, два капитальных дома, оставшихся от завода. Ступеньки амфитеатра - можно сидеть и смотреть кино с противоположенной стороны реки».Есть планы и на старицу – изначальное русло Упы, в котором за годы соседства с заводом, утверждают специалисты, накопилось около 5 метров ила – вычистят, и по сути превратят в регулируемый канал, который летом можно будет подсветить, а зимой превратить в открытый каток. Во время холодов культурная жизнь, конечно, сместится туда, где тепло – в помещения. Тут как раз улица Металлистов выходит на первый план. Музеи, кафе, образовательные и культурные центры работать здесь будут, конечно, круглый год, но зимой проводить творческие вечера будет особенно уютно.Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала, что «В начале XX века в бывшем доме купца Кучина располагался первый тульский кинотеатр – электротеатр «Русалка». Мы думаем, что мы могли бы сделать там кинозал, устраивать кинопоказы, приглашать режиссеров, актеров, писателей».Еще пару лет назад, когда музейщикам предлагали взять под шефство старинные особняки, большинство пожимало плечами – дескать, не потянем. Коммуникаций здесь не было, отопления тоже. Теперь работа уже идет, и совсем скоро завершится. И «Ясная Поляна» может приступать к обустройству спальни Наташи Ростовой, кабинета Болконского. Кстати, и не только музейщики, но и инвесторы уже готовы приступить к работе – в доме №6 появится отель с морской тематикой, ведь, хотя регион мы и не прибрежный, легендарный адмирал Руднев, например, туляк.По словам руководителя компании-инвестора Сергея Кузнецова, «внешний облик будет историческим, здание будет полностью восстановлено, а внутри будет бутик-отель, перепланировка, на первом этаже – ресторан. Вложения оцениваются как двойное строительство. Сложно, но это дело чести».Будет сложно, и это признают все – городским властям придется, например, серьезно потрудиться, чтобы центр из-за образования пешеходной зоны не встал в пробках – продумываются пути объезда и на стадии проектирования долгожданный дополнительный мост через Упу в районе улицы Фрунзе. Он, по подсчетам экспертов, должен на 20% разгрузить ситуацию. Ну а пока туляки фантазируют, чем раскрасить уголки новой набережной – например, стрелку Оружейного острова.По словам краеведа, блогера Вячеслава Гочакова, «возникла идея посадить на какой-то дуб мужичка русского - засечного стражника, который смотрит вдаль в сторону Чермета, а в руке держит факел, готовый зажечь сигнальный дымный огонь».И таким образом еще раз получится напомнить о неоправданно забытом, но важном периоде нашей истории – Большой засечной черте. Ведь именно Тульский кремль и был ее сердцем. Но успеть планируют не к его юбилею. А существенно раньше. «Я надеюсь, что мы с нашими партнёрами уже в 2018 году постараемся всё сделать для этого, чтобы этот проект был реализован», - сказал губернатор Алексей Дюмин.







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