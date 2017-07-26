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26.07.2017 18:23 Депутата Госдумы восхитила лучшая детская больница Тульской области Вести-Тула





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Депутату продемонстрировали оснащённые кабинеты медучреждения, он также пообщался с маленькими пациентами и их родителями. «С первых шагов чувствуешь, как работает коллектив. Я восхищён больницей, - сказал Дмитрий Морозов. - Это заслуга и руководства, и коллектива. По глазам сестёр и санитарок сразу видно душу, взаимопонимание, единые цели».



По словам депутата, основными направлениями новой программы являются возведение перинатальных центров, строительство и реконструкция детских больниц всех профилей по стране, школьная медицина, доступная среда для детей-инвалидов в образовании и здравоохранении, обучение педагогов навыкам здорового образа жизни.



Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «мы из окна ординаторской наблюдали, как строятся два корпуса, о которых только мечтали и бились десять лет. Наш губернатор пробил эту брешь, уже идёт стройка. Полагаю, что с такой же уверенностью войдём в заявочную кампанию по перинатальному центру. У нас согласована заявка на уровне Минздрава РФ, Минэкономразвития, Минфина. Готовимся к сентябрьским рабочим группам на уровне правительства. Уверены, что удастся завершить заявочный процесс, и в следующем году встретимся на стройке перинатального центра».



Сегодня Тулу посетил председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, известный врач, федеральный координатор проекта «Здоровье – детям» Дмитрий Морозов. Он побывал в Детской областной клинической больнице, а также пообщался с заместителем председателя правительства Тульской области Мариной Левиной и региональным министром здравоохранения Андреем Третьяковым.Депутату продемонстрировали оснащённые кабинеты медучреждения, он также пообщался с маленькими пациентами и их родителями. «С первых шагов чувствуешь, как работает коллектив. Я восхищён больницей, - сказал Дмитрий Морозов. - Это заслуга и руководства, и коллектива. По глазам сестёр и санитарок сразу видно душу, взаимопонимание, единые цели».По словам депутата, основными направлениями новой программы являются возведение перинатальных центров, строительство и реконструкция детских больниц всех профилей по стране, школьная медицина, доступная среда для детей-инвалидов в образовании и здравоохранении, обучение педагогов навыкам здорового образа жизни.Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «мы из окна ординаторской наблюдали, как строятся два корпуса, о которых только мечтали и бились десять лет. Наш губернатор пробил эту брешь, уже идёт стройка. Полагаю, что с такой же уверенностью войдём в заявочную кампанию по перинатальному центру. У нас согласована заявка на уровне Минздрава РФ, Минэкономразвития, Минфина. Готовимся к сентябрьским рабочим группам на уровне правительства. Уверены, что удастся завершить заявочный процесс, и в следующем году встретимся на стройке перинатального центра».







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