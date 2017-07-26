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26.07.2017 16:45 Среди желающих учиться в новомосковском РХТУ стало больше иностранцев Вести-Тула





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Традиционно популярным остается обучение по профилям «автоматизация технических процессов и производств», «электроэнергетика». В этом году открылись и три новых направления подготовки: «химическая технология переработки нефти и газа», «информатика и системы управления в экономике и бизнесе», «государственное и муниципальное управление».



Более 600 абитуриентов уже подали документы в Новомосковский институт Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, среди них около 60 иностранцев. Желающих постигать науки в этом вузе стало больше, что сами сотрудники объясняют активной профориентационной работой, проводимой на протяжении учебного года.Традиционно популярным остается обучение по профилям «автоматизация технических процессов и производств», «электроэнергетика». В этом году открылись и три новых направления подготовки: «химическая технология переработки нефти и газа», «информатика и системы управления в экономике и бизнесе», «государственное и муниципальное управление».

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