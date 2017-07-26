НОВОСТИ | Общество







26.07.2017 16:56 «Ростелеком» поощряет тульских соседей Вести-Тула





| фото |



По условиям акции, если при подключении услуг новый абонент назовёт уникальный промо-код рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), то они оба получают месяц бесплатного пользования услугой. Скидка суммируется, но каждый промо-код позволяет подключить до 12 соседей, что может принести его владельцу до года бесплатного Интернета и Интерактивного ТВ.



Получить промо-код абоненты могут в Центре обслуживания клиентов «Ростелекома», по единому номеру сервисной поддержки клиентов или у технического специалиста компании в момент подключения.



Заместитель директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Елена Пронькина:

«Свыше 80 тысяч тульских семей смотрит сегодня наше интерактивное ТВ. Почти вдвое больше абонентов пользуются высокоскоростным доступом в интернет. Многие из них подключились по совету своих соседей, родных и друзей, и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика, когда речь идет о качественных современных услугах. Мы хотим поощрить таких абонентов, и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим месяц бесплатного пользования услугами».



Акция действительна до конца года и распространяется только на действующие тарифы Домашнего интернета и Интерактивного ТВ. Скидку, полученную в рамках акции, невозможно использовать на услугу Домашний телефон, а также на услуги и сервисы, приобретенные абонентом дополнительно к действующему тарифу.



Более подробную информацию об акции и услугах можно получить по единому номеру сервисной поддержки клиентов 8-800-450-0-150 (или 150 со стационарного телефона), на сайте компании www.rt.ru, а также в центрах продаж «Ростелекома».



В Тульском филиале «Ростелекома» стартовала акция «Сосед плохого не посоветует», в ходе которой можно получить до года бесплатного пользования Домашним интернетом или Интерактивным ТВ.По условиям акции, если при подключении услуг новый абонент назовёт уникальный промо-код рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), то они оба получают месяц бесплатного пользования услугой. Скидка суммируется, но каждый промо-код позволяет подключить до 12 соседей, что может принести его владельцу до года бесплатного Интернета и Интерактивного ТВ.Получить промо-код абоненты могут в Центре обслуживания клиентов «Ростелекома», по единому номеру сервисной поддержки клиентов или у технического специалиста компании в момент подключения.Заместитель директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Елена Пронькина:«Свыше 80 тысяч тульских семей смотрит сегодня наше интерактивное ТВ. Почти вдвое больше абонентов пользуются высокоскоростным доступом в интернет. Многие из них подключились по совету своих соседей, родных и друзей, и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика, когда речь идет о качественных современных услугах. Мы хотим поощрить таких абонентов, и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим месяц бесплатного пользования услугами».Акция действительна до конца года и распространяется только на действующие тарифы Домашнего интернета и Интерактивного ТВ. Скидку, полученную в рамках акции, невозможно использовать на услугу Домашний телефон, а также на услуги и сервисы, приобретенные абонентом дополнительно к действующему тарифу.Более подробную информацию об акции и услугах можно получить по единому номеру сервисной поддержки клиентов 8-800-450-0-150 (или 150 со стационарного телефона), на сайте компании www.rt.ru, а также в центрах продаж «Ростелекома».

Читать @gtrktula

















